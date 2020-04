LOS ANGELES - Dikenal sebagai vokalis band Paramore, Hayley William kini memilih untuk menjadi penyanyi solo. Hayley pun merilis 'Dead Horse' sebagai single terbarunya.

Lagu tersebut merupakan single dari album debut solonya yang berjudul 'Petals for Armor'.

Hayley lantas mengungkapkan bagaimana lagunya tersebut bercerita soal pengalaman hidupnya.

"Lagu 'Dead Horse' memperlihatkan kekuatan dari versi yang lebih muda dan lebih lemah dari diriku," ungkap Hayley dikutip dari NME, Rabu (22/4/2020).

Bernyanyi sebagai solois rupanya memberikan kenyamanan sendiri bagi Hayley. Ia merasa bisa menjadi diri sendiri saat menjadi solois.

"Aku rasa semua hal ini harus diungkapkan agar bisa menemukan aku ingin menjadi perempuan yang seperti apa," sambungnya.

Dalam 'Petals for Armor II' juga terdapat lagu lainnya, yakni 'Why We Ever', 'My Friend', 'Over Yet' dan 'Roses/Lotus/Violet/Iris'.

(edh)