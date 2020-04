JAKARTA - Kecantikan dan pesona Han So Hee tak luput dari Uya Kuya. Bapak dua anak itu bahkan sampai mencari Instagram aktris The World of the Married tersebut.

Tak hanya mencari akun Instagram Han So Hee, Uya juga meninggalkan komentar. Dalam komentarnya, mantan personel Tofu tersebut mengaku sempat memfollow akun Han So Hee.

Hanya saja, Uya tak lama memfollow akun aktris Korea Selatan tersebut. Dengan gaya candaannya, Uya beralasan takut rumah tangganya bermasalah jika memfollow akun Han So Hee.

"Beb, tadi aku tuh follow kamu. Tapi istri aku @astridkuya jadi bete sama aku dan cuekin aku," tulis Uya di kolom komentar Instagram Han So Hee, Senin (20/4/2020).

"Jadi maaf ya beb, demi keutuhan rumah tangga aku, terpaksa aku unfollow kamu. Tapi biar bagaimana pun, aku tahu kalau hati kamu sebetulnya baik," sambungnya.

Candaan Uya tersebut berkaitan dengan karakter Han So Hee di drama The World of the Married. Di drama yang tengah hits tersebut, Han So Hee berperan sebagai seorang pelakor.

Akting Han So Hee sebagai pelakor berhasil membuat penonton kesal dengan karakternya. Bahkan, sejumlah netizen Indonesia terlihat memaki-maki bintang video klip SHINee tersebut di Instagram.

