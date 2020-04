SEOUL - Krystal dan Song Seung Heon masih menjalin hubungan baik meski sudah tak bekerja sama lain. Hal tersebut terlihat saat personel f(x) tersebut mengirimkan truk makanan kepada Song Seung Heon.

Di Instagram, Song Seung Heon membagikan foto truk makanan kiriman Krystal ke lokasi syuting drama terbarunya, Shall We Eat Dinner Together?. Truk makanan tersebut berisi kopi dan churros.

"Untuk semua kru dan pemain Shall We Eat Dinner Together?, tetap kuat! Dari Krystal," demikian bunyi banner di truk makanan tersebut, seperti dikutip dari Soompi, Minggu (19/4/2020).

Baca Juga:

- Seo Ji Hye Resmi Dampingi Song Seung Heon di Shall We Eat Dinner Together?

- 4 Artis yang Ditangkap Narkoba saat Pandemi Corona

Sembari mengunggah foto dirinya di depan truk makanan tersebut dan foto lain memegang gelas kopi bergambar dirinya, Song Seung Heon menulis, "Soo Jungie (nama asli Krystal)... Terima kasih, terima kasih."

Krystal dan Song Seung Heon sempat beradu akting di drama The Player pada 2018 dulu. Di drama ini pula lah Song Seung Heon bekerja sama dengan sutradara Go Jae Hyun, PD Shall We Eat Dinner Together?.

Shall We Eat Dinner Together? merupakan drama romantis MBC tentang perjalanan dua orang menemukan cinta mereka. Selain Song Seung Heon, drama ini juga dibintangi oleh Seo Ji Hye dan Naeun APINK.

(LID)