NEW DELHI - Shah Rukh Khan ikut ambil bagian menyemarakkan konser spesial One World: Together At Home pada Minggu (19/4/2020) pagi WIB. Dalam kesempatan itu, bapak tiga anak ini menyampaikan pesan pentingnya.

"India saat ini menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarahnya. Dengan populasi lebih dari 1 miliar orang, penyebaran COVID-19 akan memberikan dampak negatif," kata Shah Rukh Khan seperti dikutip dari India Today.

Shah Rukh Khan sadar bahwa tak mudah untuk India menyelesaikan masalah ini. Namun, suami Gauri Khan itu percaya masa berat ini akan bisa dilewati jika semua pihak bekerja sama.

"Memerangi krisis ini akan sangat berat dan sekarang adalah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan," tutur Shah Rukh Khan.

Bintang Dilwale itu lantas mengungkap jika saat ini ia dan timnya tengah mengupayakan berbagai cara untuk membantu India menghadapi corona. Usaha King Khan tersebut ditujukan tidak hanya untuk tim medis, tapi juga masyarakat India pada umumnya.

And the wait is over, Shah Rukh Khan with @GlblCtzn at #TogetherAtHome event supporting our health care workers!



We love you too @iamsrk! ❤️#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/a0iRttbpWQ— SRK Warriors Club (@TeamSRKWarriors) April 19, 2020