LOS ANGELES - Bon Jovi memutuskan untuk mengundur perilisan album baru mereka akibat pandemi virus Corona. Hal itu diungkapkan Jon Bon Jovi dalam wawancaranya bersama Howard Stern.

Jon tampil dalam acara radio tersebut untuk mempromosikan event Jersey 4 Jersey. Dalam acara itu, Jon bersama Bruce Springsteen, Tony Bennett, dan Jon Stewart akan menggalang dana untuk memerangi COVID-19.

"Aku menulis lagu berjudul Do What You Can yang bercerita tentang situasi pandemi saat ini. Rencananya lagu itu akan masuk dalam album baru Bon Jovi," kata Jon seperti dikutip dari Ultimate Classic Rock, pada Jumat (17/4/2020).

Sayangnya, Jon masih belum bisa memastikan kapan album baru Bon Jovi akan dirilis. Hal serupa juga terjadi untuk jadwal tur band pelantun Always tersebut.

Jon mengaku, masih mempertimbanhkan opsi: dibatalkan atau ditunda. "Meski aku secara pribadi percaya diri bilang akan ditunda namun keputusan akhir belum kami ambil," ungkapnya.

Album '2020' milik Bon Jovi awalnya dijadwalkan rilis pada 15 Mei 2020. Sementara tur bersama Bryan Adams dijadwalkan mulai pada Juni mendatang.

Namun karena pandemi virus Corona, Bon Jovi harus menunda perilisan album baru tersebut dan menjadwal ulang tur mereka. Jon mengaku, menganggap penting pandemi ini mengingat rekan satu bandnya, David Bryan terinfeksi virus tersebut.*

