JAKARTA - Twindy Rarasati secara mengejutkan terjangkit virus covid-19. Sebagai artis dan juga dokter, Twindy lantas menjalani karantina.

Twindy sendiri memiliki saudara kembar yang juga seorang dokter, Twinda Rarasati. Sebagai kembar identik, Twinda pun memberikan semangat pada Twindy.

"Si paling kuat. Cepat sembuh ya, Cims. Kita berada di sini bersama-sama!" tulis Twinda.

Twindy pun mendapatkan banyak dukungan dan rekan artis bahakn gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Twindy sendiri sempat membagikan pesan kepada masyarakat agar tetap sehat dan kuat menjalani hidup di tengah pandemi corona

"Sehat-sehat terus teman-teman semua! Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga," tulisnya.

