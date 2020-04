JAKARTA - Kepergian musisi Glenn Fredly menghadap Sang Pencipta hingga kini masih menyisakan duka di benak sang istri, Mutia Ayu. Melalui akun Instagramnya, baru-baru ini pelantun Dada atau Paha ini kembali mengunggah potret romantisnya bersama sang suami.

"You will always be my guiding light (Kamu akan selalu menjadi cahaya penuntunku) @glennfredly209," tulis Mutia Ayu dalam unggahan fotonya.

Potret kebersamaan Mutia dan Glenn yang diunggah melalui akun Instagramnya tersebut membuat para netizen turut memberi dukungan pada sang pedangdut. Mereka memberikan kalimat-kalimat penyemangat agar Mutia kuat menghadapi cobaan ini.

"Be strong ka mutia. Tuhan sayang banget sama kak Glenn, sama kayak kak Mutia sayang kak Glenn. God Bless u," dukung atikalakodi_.

"Semangat kakak, demi Gewa," sambung darsyahanggita.

"Stay strong kak @mutia_ayuu," tambah enjellnmnt_.

Sebagaimana diketahui, Glenn Fredly meninggal dunia pada 8 April 2020 sekitar pukul 18.57 WIB lantaran mengidap meningitis atau radang selaput otak. Sebelumnya, Glenn sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih satu minggu, hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir dan dimakamkan pada 9 April di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

(LID)