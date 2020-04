JAKARTA - Dul Jaelani memang mempunyai pemikiran kritis akan satu hal. Terbaru, dalam akun Instagram miliknya, Dul Jaelani mengemukakan bahwah vokalis The Beatles, John Lennon adalah seorang muslim di akhir hayatnya.

Dul meyakini John Lennon telah hijrah sebelum akhirnya meninggal ditembak oleh fans The Beatles garis keras, Mark Chapman. Beberapa data ia sampaikan yang menunjang pemikirannya bahwa John Lennon telah masuk Islam.

"Saya YAKIN John Lennon adalah Moeslim (BERSERAH DIRI) Coba tonton Lennon The Messenger. Ada documentarnya di Utube. Dimenit ke 44. Disitu ada penjual warung Muslim bernama Sayed Saber yang selalu ditongkrongi John Lennon saat rekaman. Dan saat penjual warung yang beragama Muslim itu di-interview, dia berkata bahwa John Lennon selalu berbincang tentang Hijrahnya Baginda Rasul Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madina," tulis Dul Jaelani.

Kemudian fakta lain ada di dalam lagu God dari John Lennon. Dul Jaelani mengemukan sebuah lirik yang menambah keyakinannya bahwa John Lennon telah hijrah.

"Dan di lagu John Lennon yang berjudul “God” Beliau menyebutkan In Dont Believe in Buddha, Jesus, Taurat n semua agama. Namun beliau tidak menyebutkan Nabi Muhammad / Allah SWT.. Maka dari itu SAYA YAKIN 100% John Lennon died as a Moeslim. Maka dari itu saya yakin John Lennon dibunuh dengan penuh konspirasi. Sekian," tutup Dul.

