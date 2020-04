JAKARTA - Sandhy Sondoro menjadi salah satu orang yang kehilangan atas kepergian Glenn Fredly. Tergabung di grup Trio Lestari, dalam hal bermusik, Sandhy Sondoro menjadi salah satu orang terdekat Glenn Fredly.

Di akun Instagram miliknya, Sandhy Sondoro mengungkapkan rasa kehilangan atas kepergian Glenn Fredly. Sandhy pun bercerita bagaimana awal mula dirinya bisa berkenalan dengan Glenn hingga akhirnya menjadi saudara.

"Sejak kenal elo pertama kali 2008an via Facebook dan trus dipertemukan langsung oleh @wenzrawk, jiwa gw langsung nyambung sama jiwa lo my bro. Hati lo bersih , gw tahu itu karena gw cuma bisa nyambung berteman dengan orang orang berhati bersih. Trus sejak kita bikin @triolestari 2010 - saat ini , elo bukan cuma sahabat tapi seperti saudara kandung dan sejiwa gw bro. Tahun 2010 kita rilis single kolaborasi bersama @endahnrhesa," tulis Sandhy Sondoro.

Sandhy Sondoro pun mengikhlaskan kepergian Glenn Fredly. Bagi Sandhy, Glenn pergi dengan meninggalkan kesan baik. Glenn telah pulang dengan tenang karena bisa banyak menginspirasi orang, termasuk Sandhy Sondoro sendiri.

"Selamat Jalan Sang Matahari dari Timur , Surga menantimu saudaraku yang ku sayang, terima kasih buat musik dan suara lo yang sudah menginspirasi gw dan kita semua orang Indonesia, i love you forever my lovely brother. Your angel voice and music will last for ever 🙏😢❤," tutup Sandhy Sondoro.

Seperti diketahui, Glenn Fredly meninggal dunia di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati, Jakarta pada 8 April 2020. Glenn berpulang di usia 44 tahun akibat penyakit meningitis yang dia derita. Glenn Fredly dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Pria kelahiran 30 September 1975 itu meninggalkan istri Mutia Ayu dan anak bernama Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.