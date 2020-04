JAKARTA - Duka cita atas kepergian musisi Glenn Fredly terus berdatangan dari sejumlah selebriti. Penyanyi Ruth Sahanaya dalam akun instagramnya @mamauthe mengenang Glenn dengan memposting video yang mengharu biru.

Dalam video yang diposting istri Jeffrey Woworuntu itu memperlihatkan moment pertemuan dirinya dengan Glenn dalam sebuah talkshow. Di awal video Glenn yang sedang mengobrol dengan Sarah Sechan dan memperlihatkan slide photo Ruth Sahanya. Kontan ekspresi Glenn berubah sendu ketika photo penyanyi yang popular disapa Uthe itu tampil di layar, suaranya mendadak parau.

“Aduh ini sihhhh…. aku kalau setiap kali liat ini ‘berhenti sejenak," yang disusul oleh pertanyaan Sarah Sechan sang pembawa acara yang bertanya kenapa suka deg-degan kalau lihat Uthe. Saat Glenn memulai kisahnya, tiba-tiba Uthe datang secara mengejutkan dan berbisik, "Ngomongin aku ya? Hiiii Glenny, sayangku,” kata Uthe seraya memeluk Glenn.

Mendapat kejutan dari sang idola, Glenn pun tak bisa menyembunyikan keterkejutan sekaligus haru yang teramat dalam. Seperti terlihat dari pelukan erat dan air matanya yang tak bisa dibendung. “She is the one of my hero,” tuturnya nyaris tak terdengar karena begitu haru, Sarah kemudian buru-buru menyodorkan tisu.

Uthe yang tak kalah haru pun menjawab lontaran Glenn, “Kok aku bikin apa kok jadi hero,” kata Uthe sambil memeluk Glenn. Suasana hening sejenak, perlahan Glenn melanjutkan ceritanya

Glenn melanjutkan kisahnya. "Berkarya di republik ini gak mudah Sar (Sarah Secha), pada saat lo menemukan seseorang yang menjadi inspirasi lo akan keep sampai kapanpun untuk meyakini bahwa yang namanya mimpi itu mungkin," Kata Glenn. Suasana hening sejenak, Glenn kemudian melanjutkan kisahnya, waktu Uthe konser pertama kali, Glenn yang masih SMA saat itu begitu ingin menonton tapi tak punya uang "Aku inget aku mau nonton konser Uthe, aku gak punya uang untuk beli tiket. Dan itu konser pertama di tengah musik Indonesia yang memang butuh inspirasi besar, itu adalah turning point yang sangat luar biasa saat Uthe membuat konser bersama Erwin Gutawa," kata Glenn lagi.

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Glenn tampak lebih tegar. “Aku, I m no body gitu, Aku hanya di depan Taman Ismail Marzuki, gak bisa support tapi cuma kepingin support bahwa konser ini penting buat aku dan konser itu berjalan luar biasa meskipun aku gak bisa nonton karena aku gak punya uang buat beli tiket,” kisah Glenn. Saat Glenn bertutur, Ruth dan Sarah Sechan tampak mendengarkan sambil tak bisa menahan haru. “Aku cuma bilang bahwa konser ini adalah inspirasi buat aku secara personal yang gak akan aku lupan kecintaanku sama musik dan aku pengen inspirasi itu tetap hidup dan makanya ya sampai hari ini kalau liat Uthe itu…..” saat bertutur mengenai kecintaanya terhadap musik, suara Glenn tampak lebih powerful, tampak jelas ia begitu mencintai musik, dunia yang telah menghantarkan dan membesarkan namanya hingga ia tutup usia. Ruth yang duduk disampingnya sambil menggandeng lengan Glenn sesekali mengusap bahu sahabat kesayangannya itu. Glenn merasa beruntung kata dia, karena dari hanya bisa mengagumi sebagai sosok idola, ia berkesempatan untuk tampil satu panggung dengan Ruth Sahanaya, “Sampai akhirnya bisa konser pertama dibikinin konser juga yang besar dibuatin sama Papa Jef sama Mama Uthe dan manggung sama Mama Uthe pertama kali, itu moment yang….” Kembali Glenn tak bisa melanjutkan kata-katanya. Uthe pun memeluk Glenn “kangeeennn,” dalam pelukan itu Glenn kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya. “Terima kasih mama Uthe” dengan menonton video ini menjadi mengerti kenapa Glenn begitu mengagumi Uthe, dan Uthe tentu tak berlebihan mengagumi musisi sejenius Glenn Fredly. Postingan ini pun lansung mendapat perhatian para warga net. @fauzanugrahagfn “auto nangis” lengkap dengan emozi nangi yang berderet. @seniman.merdeka “Oh Tuhan ... sangat mengInspirasi.. make me goosebumps.. Bless you all” Baca Juga: Dampingi Jenazah Glenn Fredly, Begini Kondisi Mutia Ayu Glenn Fredly Meninggal, Aura Kasih Ingin Mutia Ayu Kuat Demi Gewa

Sementara uthe sendiri menuliskan caption RIP GLENN FREDLY. “RIP Glenn Fredly. Polo rapat Nyong, kamu sdh tenang beristirahat disurga,” ungkap Uthe. Selain video Uthe juga memposting photo kebersamaanya dengan sang penyanyi lagu-lagu romantis itu. Selamat jalan Glenn Fredly, ragamu boleh pergi tetapi karya dan caramu mengasihi akan tetap abadi.