JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik turut merasakan duka mendalam atas meninggalnya Glenn Fredly pada Rabu, 8 April 2020 sekitar pukul 18.57 WIB lantaran penyakit meningitis atau radang selaput otak. Melalui akun Instagramnya, mantan istri Saipul Jamil ini ikut berbela sungkawa atas kepergian Glenn.

Dewi turut mengunggah foto dirinya bersama suami dari Mutia Ayu tersebut saat tampil di atas panggung beberapa tahun lalu. "Innalillahi wainnailaihirojiun.... Turut berbelasungkawa kak @glennfredly309, gone too soon legend," ungkap Dewi Perssik dalam keterangan foto.

Dengan kepergian Glenn, maka batal juga rencana duet Dewi dan almarhum. Wanita 34 tahun ini mengungkap rencananya dan Glenn untuk tampil bersamanya dalam konser perayaan 17 tahun Dewi Perssik berkarya.

"Agustus tanggal 7 kamu janji mau nemani aku konser, tapi..... Padahal tanggal itu aku ikut berdasarkan request dari kamu sendiri kak, tapi Allah berkehendak lain," tuturnya.

"Karyamu akan selalu didengar dari dulu hingga nanti... Selamat jalan kak Glenn.. Semoga engkau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah amin #ripglendfredly #hikayatcintaku," tandasnya.

Sebagai informasi, Dewi Perssik dan Glenn Fredly pernah terlibat dalam sebuah proyek duet bersama pada 2008 lalu. Dalam proyek tersebut, keduanya membawakan lagu berjudul Hikayat Cintaku, dimana Glenn bernyanyi dengan genre dangdut yang selama ini belum pernah ia bawakan.

(LID)