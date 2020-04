JAKARTA - Nama So Ji Sub kini menjadi perbincangan hangat usai menikahi mantan jurnalis, Cho Eun Jung. Sosoknya dikenal sebagai aktor dan telah memulai kariernya di Korea Selatan sejak 1995.

Pria kelahiran 4 November 1977 ini memulai debutnya dengan menjadi model untuk perusahaan pakaian STORM. Kemudian pada 1999, ia membintangi serial komedi berjudul Three Guys and Three Girls.

Kariernya makin menanjak ketika membintangi drama Cheers for the Woman pada tahun 2000 sebagai Jun Won. Sejak saat itu, wajahnya bertebaran di sejumlah serial drama.

Mulai dari Long Way (2001), Sorry, I Love You (2004), The Master's Sun (2013), Oh My Venus (2015), hingga My Secret, Terrius (2018).

Tak hanya drama, So Ji Sub juga membintangi layar lebar. Di antaranya adalah Rough Cut (2008), A Company Man (2012), The Battleship Island (2017), dan Confession (2020).

Berhasil menjadi aktor kenamaan tak membuat So Ji Sub puas. Ia juga menyelami dunia tarik suara dan sukses mengeluarkan satu mini album dan tiga single. Sementara dalam urusan romansa, So Ji Sub telah berkencan dengan Cha Eun Jung sejak Mei 2019. Keduanya pun resmi menikah pada 7 April 2020.