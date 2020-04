JAKARTA - Deddy Corbuzier diketahui sudah sejak lama cukup memperhatikan bagaimana pemerintah Indonesia menangani virus corona.

Sempat geram lantaran pemerintah nampak santai dan tidak menutup kunjungan serta transit warga negara asing ke wilayah Indonesia, kali ini Deddy merasa lega dengan keputusan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Retno Mersudi.

Melalui akun Instagramnya, bapak satu anak ini bahkan nampak terlihat bahagia lantaran salah satu keinginannya terkait pencegahan virus corona bisa didengar dan dikabulkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Imbas Corona, Deddy Corbuzier Tutup Usaha Gym

"There finally... They hear me. Hari I I tutup. And buat yang kemarin adu julit dan argumen saat gw ngomong harus tutup.. Dan pada ribut sendiri.. Look at this," ujar Deddy Corbuzier pada keterangan foto.

"Remember, kita semua mau yang terbaik untuk negara ini... Love u all. Abis ini gw apus..," tegasnya.

Melihat unggahan mantan suami Kalina Ocktarany tersebut, netizen nampak bahagia bukan kepalang. Meski demikian, tak sedikit masyarakat yang menilai bahwa keputusan pemerintah dianggap sangatlah terlambat, lantaran larangan WNA masuk ke Indonesia baru ditetapkan setelah korban virus corona di Indonesia sudah menyentuh angka 1000 orang.

"Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian banyak jiwa yang melayang. Better late then never," tulis emma_febrina.

"Dari 14 hari lalu harusnya!!!! Bahkan jauh sebelum virus ini meluas...!," tulis kori_siriweuh.

"INDONESIAH , KALO GAK KEPEPET GABAKALAN KERJA KERAS !... SANTUY BET," tulis mulyaega.

"Walaupun telat alhamdulillah akhirnya ada keputusan yang tepat.. Demi kemaslahatan bersama," tulis oriend9.

(edh)