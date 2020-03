JAKARTA - Pasangan Gilang Dirga dan Adiezty Fersa, diketahui telah menikah selama kurang lebih 3,5 tahun. Akan tetapi, sebelum menikah pada 18 September 2016, keduanya berpacaran selama kurang lebih 2 tahun.

Untuk mengenang masa awal hubungan mereka, Gilang Dirga membagikan sebuah video yang memperlihatkan momen kebersamaannya dengan sang istri. Dimulai dari mereka berpacaran, lamaran, hingga menikah.

“Hari ini (31 Maret 2020) tepat 6 tahun kami saling mengenal lebih dekat alias pacaran. Puisi, lagu, dan ungkapan cinta mungkin belum cukup menggambarkan bagaimana bahagianya aku saat kamu ada di hidupku,” ungkap Gilang.

Gilang juga mengungkapkan kebahagiaannya saat mengetahui Adiezty merayakan momen spesial itu dengan merilis single Teman Sejiwa. Dia berharap, bisa selamanya bersama sang istri.

Baca juga: Aman dari Corona, Gilang Dirga dan Istri Kembali Tidur Satu Kamar

"Dan kamu memberikanku surprise dengan lagu barumu yang berjudul Teman Sejiwa. Terima Kasih atas lagumu yang indah ini,” tuturnya.

Pada akhir unggahannya, Gilang Dirga mengungkapkan, “Semoga kita selalu seperti ini. Bahagia bersama, menua bersama, dan bertemu kembali di surga. Wahai Teman Sejiwa, I love you very very very much @adieztyfersa.”*

Baca juga: Eddies Adelia Kembali Dinikahi Mantan Suami dengan Mahar Fantastis

(SIS)