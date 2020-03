JAKARTA - Selain bernyanyi, Rossa dikenal juga piawai bekerja sebagai produser atau dewan juri ajang pencarian bakat. Hal ini rupanya membuat Rossa yakin dengan pilihannya pada Riri menyanyikan lagu berjudul Andai Dulu.

Rossa yang kebetulan sedang membuat mini series berjudul Masih “Cinta” Terbaik, Rossa langsung jatuh hati dengan lagu bertajuk Andai Dulu.

Rossa pun tanpa ragu memilih Riri untuk menyanyikan lagu Andai Dulu. Menurut Rossa, Riri memiliki kekuatan vokal dan tipe milenial yang mudah diterima masyarakat.

"Pemilihan Riri adalah, karena suara Riri cocok sama lagunya, suaranya tipe milenials dan sengaja saya minta Ade Avery untuk mengaransemen lagu Andai Dulu dengan sentuhan musik country modern. Riri memiliki suara yang khas dan bisa bikin lagu enak didengar" ujar Rossa.

Riri sendiri bukan pertama kali muncul di industri musik Indonesia. Lagu Andai Dulu menjadi single ketiga dari Riri setelah sebelumnya ia menyanyikan lagu How You Should Love berduet dengan Makilla, lalu lagu kedua Bukan Cinta Sejati ciptaan Bemby Noor.

“Harapanku semoga lagu ini juga bisa menjadi lagu yang di sukai oleh pecinta musik Indonesia" kata Riri.

Riri kelahiran 27 tahun lalu juga mengatakan, saat ini ia sedang fokus di dunia tarik suara. Ia pun tidak menolak, jika suatu hari ditawarkan bermain film. Riri optimis, sebagai penyanyi adalah impiannya sejak kecil.

"Selalu optimis menjalani, dan jangan pernah berhenti bermimpi dan tetap semangat," ucap Riri.

(edh)