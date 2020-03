JAKARTA – Sahila Hisyam memberikan dukungan dan semangat untuk Andrea Dian yang saat ini tengah berjuang melawan virus corona di tubuhnya. Lewat Instagram pribadinya, Sahila mengunggah foto kebersamaannya dengan Andrea pada 22 Maret 2020.

Dalam foto tersebut, Sahila dan Andrea tampak berdiri berdampingan. Istri dari Ganindra Bimo itu pun merangkul bahu Sahila dengan salah satu tangannya.

Melengkapi unggahannya, mantan kekasih Kevin Julio itu menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Dia memberikan kalimat yang dapat memotivasi Andrea Dian untuk berjuang di tengah sakitnya.

“Ebeeb.. Habis ini mau dikasih senang 🌟 get well soon ❤️,” tulis Sahila Hisyam.

Seperti diberitakan sebelumnya, Andrea Dian mengumumkan jika dirinya positif mengidap COVID-19. Kondisi kesehatannya itu dibagikan oleh Andrea melalui unggahan di Instagram pribadinya pada 22 Maret 2020.

Andrea Dian kini masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasai salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 yang terletak di Jakarta. Lewat Instagram pribadinya, aktris 34 tahun tersebut cukup aktif membagikan kondisinya.

(LID)