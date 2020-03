LOS ANGELES - Kabar duka datang dari industri musik dunia. Musisi legendaris Kenny Rogers dikabarkan meninggal dunia di usia 81 tahun pada Jumat, 20 Maret 2020 waktu setempat.

Kabar ini diumumkan oleh pihak keluarga lewat sebuah tweet di Twitter. Menurut penuturan keluarga, Kenny meninggal karena sebab alami.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT— Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020

"Kenny Rogers meninggal semalam pada 10.25 PM di usia 81 tahun. Rogers meninggal dengan damai di rumah karena sebab alami dalam perawatan hospice dan dikelilingi keluarga," demikian bunyi pengumuman keluarga, seperti dilansir Okezone, Sabtu (21/3/2020).

Kabar ini meninggalkan duka mendalam bagi industri musik Hollywood dan dunia. Country Music Association yang pernah memberikan 6 penghargaan Country Music Awards (CMA) pada sang legenda, mengungkap perasaan kehilangan mereka.

"Musik Country telah kehilangan Kenny Rogers, yang selamanya akan meninggalkan tanda dalam sejarah musik country," tulis Country Music Awards di akun Twitter @CountryMusic.

Country Music has lost the great Kenny Rogers, who has forever left a mark on Country Music's history. His family and friends are in our thoughts during this difficult time. pic.twitter.com/tKPXUXU2kp— CMA Country Music (@CountryMusic) March 21, 2020

Kenny Rogers merupakan penyanyi country yang lagu-lagunya mendominasi chart era 70 dan 80an. Lebih dari 50 juta copy album Kenny terjual di pasar Amerika. Ia juga pernah memenangkan 6 trofi CMA dan 3 Grammy Awards.

Sepanjang kariernya, Kenny telah melahirkan banyak lagu hits. Sebut saja Lady, Lucille, We’ve Got tonight, Islands In The Stream, dan Through the Years.

