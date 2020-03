JAKARTA โ€“ Nycta Gina dan keluarga membatasi keluar rumah lantaran wabah virus corona yang merebak di Indonesia. Di balik wabah tersebut, istri dari Rizky Kinos ini rupanya mendapatkan hikmah.

Hal tersebut diungkapkan Nycta Gina melalui unggahannya di Instagram, Senin (16/3/2020). Dalam sebuah postingan, ibu dua anak ini membagikan foto makanan hasil masakannya.

Melengkapi unggahannya, Nycta Gina menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Akibat berdiam diri di rumah, wantia berhijab itu menjadi belajar memasak.

โ€œKarena virus yang lg mewabah di indonesia raya ini, akhrnya kita membatasi diri untuk kemana-mana ternyata ada hikmahnya๐Ÿ˜Ž aku jadi belajar masak๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป,โ€ tulis Nycta Gina dalam keterangannya.

Selama berdiam di rumah Nycta Gina menyebut jika dirinya baru memasak dua menu makanan. Namun, aktris 35 tahun ini terlihat kurang percaya diri dengan rasa makanan yang dimasaknya.

โ€œYaah so far dari kemarin baru masak 2 menu. Enakkah rasanya? Aaaah masih jauh kayaknya dari kata enak๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ at least udh berusaha... practice makes perfect right๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž selamat makan papaaa,โ€ tutup Nycta Gina.

