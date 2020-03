JAKARTA - Perceraian tampaknya tak membuat hubungan Masayu Anastasia dan Lembu Wiworo Jati renggang. Bahkan, mantan pasangan suami istri ini tak sungkan memamerkan keharmonisan mereka pascabercerai.

Hal itu terlihat dari sebuah foto yang diunggah Masayu lewat Instagram, pada 8 Maret 2020. Dalam foto itu, Masayu mengenakan kebaya dan berdiri berdampingan dengan sang mantan suami. Sementara putri mereka berdiri di bagian depan.

“We'll always be here for you (Kami akan selalu ada untuk mu) @samarranaya1910. We love you, cupid (Kami mencintaimu, sayang),” ujar Masayu Anastasia sebagai pelengkap unggahannya tersebut.

Potret keluarga yang diunggah aktris 36 tahun tersebut membuat warganet mendoakan agar Masayu dan Lembu bisa kembali rujuk. Bahkan meski telah berpisah, warganet menilai, pasangan ini masih terlihat cocok satu sama lain.

“Ya ampun, sweet banget kalian. Rujuk saja lagi Mbak demi kebahagian anak,” ujar akun Instagram @shanty_uli. Sementara akun @novi_anggraini_babay mengungkapkan, “Senang banget melihat pasangan ini. Semoga bersatu kembali. Amin amin amin ya Allah.”*

