JAKARTA - Di tengah ketakutan masyarakat dengan maraknya virus korona, Head in the Clouds yang akan digelar di Jakarta pada 7 Maret 2020 tetap akan berjalan sesuai rencana. 88rising sebagai pihak penyelenggara memastikan jika para artis pengisi Head in the Clouds sehat dan terbebas dari virus korona.

"Kami selalu memantau kesehatan artis dan kru sejak virus korona ini merebak dan sudah memastikan bahwa semua yang terlibat berangkat dalam keadaan sehat dan tidak melakukan perjalanan ke negara endemi satu bulan terakhir atau melakukan kontak dengan pasien yang terjangkit atau tersuspek korona," tulis akun Twitter resmi Head in The Clouds Jakarta pada 29 Februari 2020.

Akun tersebut juga telah mengeluarkan kebijakan soal pemeriksaan kesehatan para penonton demi mewaspadai penyebaran virus korona. Para calon penonton akan diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki tempat acara berlangsung.

"Jika saat diukur memiliki suhu tubuh di atas normal (>38 derajat celcius), kami akan meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di area khusus yang disediakan di lokasi," demikian bunyi salah satu ketentuan yang ditetapkan 88rising.

Apabila penonton diketahui tak sehat, pihak promotor akan berkonsultasi dengan tim medis. Jika diperlukan, calon penonton diminta tidak memasuki area festival.

Penyelenggara juga akan melakukan pemeriksaan data diri. Para penonton diharapkan membawa kartu identitas atau paspor bagi warga negara asing.

Demi pencegahan lebih lanjut, para penonton disarankan mengenakan masker selama acara dan membawa hand sanitizer. Head in the Clouds akan digelar akhir pekan ini di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat. Artis yang akan memeriahkan acara antara lain Rich Brian, Joji, Niki, August 08, Day6, dan Dipha Barus. Sebelumnya, penyanyi asal Korea Selatan, Chungha batal menjadi pengisi acara Head in the Clouds setelah dua orang stafnya dinyatakan terinfeksi virus korona.