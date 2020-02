SEOUL - Hwa&Dam Pictures mengonfirmasi drama The King: Eternal Monarch akan mulai tayang di layar kaca pada April 2020. SBS sebelumnya telah memastikan, drama itu akan tayang setiap Jumat dan Sabtu.

“Kami berharap kisah dunia paralel karya Kim Eun Sook ini bisa diterima dengan baik. Ini akan menjadi drama fantasi romantis yang menabrak standar yang ada selama ini,” kata perwakilan Hwa&Dam Pictures seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (29/2/2020).

SBS sebelumnya merilis teaser perdana The King: Eternal Monarch. Dalam teaser itu, Lee Min Ho berkata, “Aku raja dari Kerajaan Korea dan namaku Lee Gon.” Dia akan berperan menjadi raja yang berusaha menutup pintu yang menghubungkan dua dunia.

Proyek ini akan menjadi kolaborasi kedua bagi Kim Eun Sook dengan Lee Min Ho dan Kim Go Eun, dua aktor utamanya. Bersama Lee Min Ho, dia menggarap The Heirs. Sementara dengan Kim Go Eun, dia mengerjakan skenario drama populer Goblin.*

(SIS)