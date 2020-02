JAKARTA - Marcello Tahitoe baru saja merayakan hari pertambahan usianya yang ke-37 tahun pada 20 Februari 2020 kemarin. Melalui akun Instagram, Marcello membagikan foto saat ia diberi kejutan ulang tahun oleh kekasih barunya.

Susan Tanoe, itulah nama wanita yang kini sudah mengisi hati Ello pascaputus dari Aurelie Moeremans. Bersama para sahabat dari pria kelahiran Jakarta tersebut, Susan nampak memberi kejutan ulang tahun pada Ello.

"I didn't see it coming! Neither the best surprise birthday party nor you come into my life @susantanugraha," ungkap Ello dalam unggahan fotonya bersama pacar baru di Instagram.

"I also like to thank our loved ones! THANKS for coming guys!!!" lanjutnya.

Unggahan Ello tersebut membuat para netizen mengucapkan selamat atas pertambahan usia dari putra almarhumah Diana Nasution itu. Namun, mereka juga ikut menanyakan perihal status Aurelie Moeremans dalam hidup Ello.

"Demi apa sih sudah enggak sama @aurelie terlihat lebih cocok sama aurelie sih :(," tulis zombieaddict_.

"Padahal aku lebih suka lihat Ello sama @aurelie, btw happy birthday my idol @marcello_tahitoe," tulis juliamisty.

"Heh..Kak @marcello_tahitoe udah putus sama kak @aurelie ??" tulis officialdwipy.

(LID)