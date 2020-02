SEOUL - Kim Jung Hyun panen cinta dan pujian dari penikmat Crash Landing on You. Sempat membuat kesal penonton, karakter Goo Seung Jun yang diperankan Kim Jung Hyun menjadi salah satu favorit pemirsa di akhir Crash Landing on You.

Perubahan karakternya dari jahat menjadi baik dan penuh cinta membuat Goo Seung Jun berhasil memenangkan hati penonton. Karena itu, penonton pun dibuat patah hati ketika Goo Seung Jun mati di episode 16.

Terkait akhir nasib karakternya, Kim Jung Hyun merasakan apa yang dirasakan penonton. Dia kesulitan menerima fakta bahwa karakter Goo Seung Jun dimatikan di akhir cerita.

"Jujur saja, sampai saat aku menerima skenario episode 15, aku tidak tahu jika karakterku akan mati, aku ditembak di akhir episode. Jadi aku tanya sutradara, apa aku akan mati," kata Kim Jung Hyun seperti dikutip dari Soompi.

"Tapi ketika aku membaca skenario episode 16, ternyata aku mati. Aku membaca skenario sampai epilogue, berharap karakterku akan bertahan hidup. Tapi, ternyata aku tetap mati," sambungnya.

Tak hanya bisa merasakan kesedihan yang dirasakan penonton karena matinya Goo Seung Jun, Kim Jung Hyun juga percaya apa yang diyakini penonton soal karakternya.

"Aku tahu ada penonton yang percaya bahwa Goo Seung Jun hidup dan hidup dengan baik di suatu tempat. Aku pikir, jika itu adalah yang orang-orang inginkan, maka dia (Goo Seung Jun) bisa hidup bahagia dengan damai di suatu tempat. Jika diberi ruang untuk mengartikan ini, aku akan mempercayai dia masih hidup," pungkas Kim Jung Hyun.

