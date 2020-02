JAKARTA - Penyanyi Aurel Hermansyah, nampaknya cukup prihatin dengan kondisi pergaulan remaja belakangan ini. Aksi bully yang cukup marak terjadi di Indonesia, membuat hatinya tergerak untuk menyambangi korban dan memberikan dukungan secara langsung.

Baru-baru ini, putri dari mantan pasangan suami istri Anang Hermansyah dan Krisdayanti tersebut, diketahui sengaja datang ke Malang, Jawa Timur untuk menemui Syahril alias Ariel. Kedatangannya ke kediaman korban bully yang harus mengalami amputasi pada bagian jari tangannya tersebut, diketahui untuk memberi semangat pada Ariel.

"Semoga Syahril di beri kekuatan buat bisa bangkit lagi! Please stop bullying, karena dampaknya bukan hanya ke fisik tapi juga psikis," tulis Aurel pada keterangan fotonya bersama Ariel.

"Stay Strong Syahril lots of love from us #stopbullying," sambungnya.

Unggahan Aurrl tersebut diketahui langsung dibanjiri oleh ratusan netizen yang merasa simpati dengan keadaan Ariel saat ini. Melalui kolom komentar, mereka bahkan turut menyemangati Ariel agar bisa kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Baca Juga: Pakai Heels di Dalam Rumah BCL, Syahrini Tuai Kritik Pedas Publik Masih Berduka, BCL Batal Tampil di Love Fest "Parah banget yang bully anak kecil seperti ini. Sampai jarinya harus di potong begini. Tuhan semoga masa depan anak ini dimudahkan," tulis Lucaspiatoraya. "Salut buat @aurelie.hermansyah terus berbagi n berbuat kebaikan yaa nduk.. Buat Syahril semangat," tulis Dewi_amore_arianie.