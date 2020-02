JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakrie diketahui tengah berlibur ke Jepang. Berbeda dari biasanya, kali ini mereka berlibur berdua tanpa mengajak ketiga buah hatinya.

Theresa Wienathan, manajer Nia Ramadhani menyebut, liburan berdua itu sebagai 'bulan madu'. Bahkan menurutnya, momen itu akan digunakan untuk memiliki anak keempat.

"Mau pergi bulan madu lagi, berdua. Gemas ya. Mau bikin anak keempat ya?" ujar sang manajer dalam unggahan video di Instagram yang memperlihatkan Nia dan Ardi saling berangkulan di bandara.

Menanggapi celetukan Tere tersebut, Ardi Bakrie hanya bisa tertawa. Sementara Nia Ramadhani terlihat melayangkan protes pada manajernya tersebut. "Enough (cukup)! Enough," ujarnya.

Baca juga: Cerita Memalukan Nia Ramadhani Pertama Kali Diajak Naik Jet Pribadi

Tak berhenti sampai di situ, putra bungsu Aburizal Bakrie itu juga sempat menanyakan rencana anak keempat kepada sang istri. "You like this kind? Another baby? (Kau suka liburan ini? Kalau tambah anak?)" ujar Ardi yang dibalas Nia dengan "Enggak."*

(SIS)