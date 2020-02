JAKARTA - Bunga Citra Lestari benar-benar tak dapat menutupi kesedihannya setelah sang suami, Ashraf Sinclair meninggal dunia. Saat prosesi pemakaman yang berlangsung di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, wanita yang akrab disapa Unge ini tak bisa berkata banyak.

Bunga Citra Lestari merasa kepergian Ashraf Sinclair terjadi begitu cepat. Ia tak menyangka Ashraf, yang terakhir dilihatnya masih dalam kondisi bugar setibanya di rumah usai menjadi juri Indonesian Idol, tiba-tiba tak sadarkan diri karena diduga mengalami serangan jantung.

"Saya enggak bisa banyak berbicara, saya masih syok, everything is so fast," ungkap Bunga Citra Lestari usai prosesi pemakaman di San Diego Hills, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga:

- BCL Pesan Area Makam Berdampingan dengan Ashraf Sinclair

- Maia Estianty Ungkap Momen Terakhir Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair

Kepergian Ashraf Sinclair sulit dipercaya oleh Bunga Citra Lestari. Kondisinya semakin diperparah karena belum sempat beristirahat usai menjadi juri Indonesian Idol semalam.

"Saya juga belum tidur. It's not easy, untuk dalam kondisi kaget seperti ini, saya masih berusaha untuk mencerna (kenyataan)," jelasnya.

Saat ini, jenazah Ashraf Sinclair sudah selesai dimakamkan di San Diego Hills. Ashraf Sinclair meninggal dunia pada Selasa (18/2/2020) pagi, sekitar pukul 04.50 WIB setelah sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan.

(LID)