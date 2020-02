JAKARTA - Persiteruan antara selebgram Revina VT dan Dedy Susanto hingga kini masih menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya, kasus yang pada awalnya terjadi lantaran Revina mempermasalahkan terkait ijasah milik Dedy, kini justru kian melebar lantaran banyak netizen yang melaporkan tindakan terapi privat di dalam kamar hotel.

Sempat merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Revina merupakan sebuah fitnah, Dedy diketahui meminta agar kasus tersebut bisa diproses melalui jalur hukum. Ia bahkan meminta Revina untuk melakukan pengecekan atas keaslian bukti screenshot chat, yang dikirim oleh beberapa netizen.

"Revina mohon kita proses aja di pengadilan jangan terus menerus expose sesuatu yang kamu sendiri belum mengecek sama sekali. Hanya chat dm dan wa sudah kamu expose, itu semua bisa di edit," tulis Dedy Susanto melalui unggahan akun Insgramnya.

Baca Juga: Aib Dibongkar, Dedy Susanto Ancam Polisikan Revina VT

"Selama ini aku ajarin orang sabar. Sehingga aku kalem beberapa hari ini, tapi kok ini fitnahnya udah berlebihan yah. Sebaiknya sama mbak-mbak yang fitnah aku itu, kamu cek dulu sama teman-teman kamu yang IT itu bener ngga chat asli," lanjutnya.

Mendapat ancaman bahwa kasus tersebut akan diproses ke meja hijau, rupanya tak membuat Revina VT merasa takut. Ia justru sempat terlihat menantang balik sosok Dedy Susanto.

"Gue nggak takut Ded, sama sekali. Gue tinggal di Jakarta, apartment lo di MOI kan? Gue di Kemang. Atur waktu, ketemu aja kita," tantang Revina pada Dedy Susanto.

"Bawa semuanya, gue juga bwa lawyer dan delegasi HIMPSI. Okey? Sekalian psikiater dan psikolog beneran. Dont; you bluff me. I warn you ya, don't bluff me," tegasnya.

Sayangnya, tak lama usai menggertak Revina untuk menyelesaikan masalah di meja hijau, Dedy justru ketahuan meminta bantuan orang dalam Polda mengatasi kasusnya tersebut. Bahkan, Revina VT diketahui sempat menyindir sosok psikolog tersebut di akun Instagram Storiesnya. "@dedysusantopj lo lagi nyari backupan ke Polda ya? Dih gue tau kali, mau dipanjangin sama meja hijau? Boleh yuk, siapin buktinya semua Ded. Gue juga bawa semua bukti gue ya, kita fight aja Ded," tuturnya. "Lo pikir nggak bakalan ada yang ngasih tau gue kalau lo sibuk nyari backupan? Lo bilang gue fitnah? :)) Polisi dan orang-orang juga bisa nilai kaliii~," tandasnya. Hingga saat ini, baik Revina VT maupun Dedy Susanto, masih belum mau memberikan keterangan mengenai kasus mereka. Okezone sendiri telah mencoba untuk menghubungi kedua belah pihak, namun hingga kini belum mendapatkan respon.