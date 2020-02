JAKARTA - Putri tunggal dari penyanyi bersuara merdu, Raisa Adriana dan Hamish Daud, Zalina Raine Wyllie, diketahui genap berusia 1 tahun. Pada 12 Februari 2020 kemarin, Raisa dan sang suami diketahui merayakan ulang tahun putrinya yang pertama bersama teman-teman terdekatnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, pelantun Could It Be ini bahkan sempat mengabadikan foto sang putri saat tengah berdiri di depan kue ulang tahun berwarna pink. Ia bahkan menuliskan keterangan foto yang berisi harapannya sebagai ibu, untuk sang putri tercinta.

"Belahan jiwaku, pelipur laraku. Selamat berulang tahun, nak. Janji jangan cepat besar yaa," ungkap Raisa dalam unggahan foto sang putri.

Unggahan Raisa tersebut sontak dibanjiri oleh ribuan komentar dari para netizen. Selain turut mengucapkan selamat ulang tahun pada Zalina, mereka juga sempat memanjatkan doa untuk gadis kecil yang lahir satu tahu lalu di sebuah rumah sakit kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

"Selamat ulang tahun ponakan online si bule cantik," tulis ayuwidhyani.

"Time flies so fast omg. Happy birthday, Zalinaaaa!," Tulis amaliaaas.

"Semoga jadi anak yang membanggakan, selamat ulang tahun Zalina sayang," tulis syaripurwati15.

Melalui unggahan Instagram Storiesnya, Raisa juga sempat mengunggah foto yang sempat diabadikan satu tahun lalu. Dalam foto tersebut, Raisa nampak tengah mengepalkan tangan ke atas dan berbaring di atas kasur rumah sakit.

"24 jam persalinan, operasi caesar darurat, bermalam-malam tanpa tidur, dan puting yang retak. Baby blues, mastitis, infeksi pada jahitan. Saya akan melakukannya lagi. Seribu lebih banyak waktu untuk kamu," tulisnya.

(edh)