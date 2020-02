LOS ANGELES - Penyanyi Enrique Iglesias dan petenis Anna Kournikova dikaruniai bayi perempuan, pada 30 Januari 2020. Kabar bahagia itu diumumkan pelantun Be with You tersebut lewat Instagram, pada Kamis (13/2/2020) waktu setempat.

Dalam foto unggahannya, Iglesias yang mengenakan jubah rumah sakit berwarna hijau lengkap dengan penutup rambut dan masker itu tampak menggendong bayinya. Bersama foto itu, dia menyelipkan caption sederhana, “My sunshine. 01.30.2020.”

Dengan caption serupa, Kournikova membagikan foto prosesi kelahiran anak keduanya itu. Di ruang bersalin, mantan petenis 38 tahun itu tampak meletakkan bayi perempuan tersebut di dada, sementara Iglesias mengecup keningnya.

Kabar bahagia tersebut dibagikan pasangan ini sebulan setelah Kournikova membagikan video anak kembarnya: Lucy dan Nicholas bermain di atas rumput. Dia menjadikan lagu Finally Found You milik Iglesias sebagai soundtrack video manis tersebut.

Baca juga: Anna Kournikova Share Momen Menari Bareng Anak dengan Lagu Kekasih

Sejak berpacaran pada 2001, Enrique Iglesias dan Anna Kournikova memang dikenal menutup rapat kehidupan pribadi mereka. Meski begitu, pasangan ini tetap membagikan kabar kelahiran si kembar lewat Instagram pada awal Februari 2018. “Privasi merupakan hal utama bagi mereka. Namun kini, setelah bayi kembar mereka lahir, Iglesias dan Kournikova ingin membagi kabar bahagia itu kepada dunia,” ujar sumber dekat pasangan tersebut seperti dikutip dari Women’s Health, pada 2018. Dalam sebuah wawancara dengan Vick Hope, Iglesias sempat mengungkapkan keindahan menjadi seorang ayah. “Rasanya luar biasa. Bagiku, menjadi ayah adalah hal paling indah di dunia. Aku bangun setiap pagi dan menyadari sekarang aku seorang ayah,” katanya.* Baca juga: Agensi Bantah Sung Hoon Pacari Komedian Park Na Rae