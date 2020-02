JAKARTA - Penyanyi Vicky Shu, diketahui baru saja melahirkan anak pertamanya, Abimanyu Manggala Nugroho Putro pada 16 Juli 2018 lalu. Tak butuh waktu lama bagi pelantun Mari Bercinta ini untuk memiliki anak pertama, setelah menikah dengan Ade Imam pada 23 September 2017 silam.

Saat ini, Vicky Shu diketahui telah semakin dekat dengan persalinan anak keduanya. Bahkan melalui akun Instagramnya, wanita 32 tahun ini mengungkap bahwa tak banyak orang yang tahu mengenai kehamilan keduanya tersebut.

"There is Nothing as powerful as mother’s love..," tulis Vicky Shu pada keterangan foto.

"Banyaaaak yang ga ngeeeh kalau saya hamil dan kageeett, 'Laaah udah mau lahiran, perasaan baru kemaren hamil'," sambungnya.

Pemilik nama asli Vicky Veranita Yudhasoka ini mengungkap bahwa di kehamilannya yang kedua tersebut, dirinya merasakan beberapa hal berbeda dibandingkan saat pertama kali mengandung buah hati pertamanya. Namun, ia berharap agar proses persalinan anak yang masih dirahasiakan jenis kelaminnya ini bisa lancar dan cepat.

"Jujur, hamil yang sekarang beda pembawaan sama hamil pertama yang bener2 ngeboo. Yang sekarang yah gitu lah lebih kerasa "nikmatnya" hehe, walau tetap dibawa aktifitas padat dan urus mas Abimanyu juga jadi kebawa positif terus," jelasnya.

"Sudah menghitung hari menanti anak kedua ini. Semoga prosesnya lebih cepat, lancar, sehat selamat ibu dan anak. Amin. #37weekspregnant," sambungnya.

Melihat unggahan Vicky Shu, netizen mendoakan agar persalinan anak keduanya bisa lancar dan diberi kesehatan untuk keduanya. Bahkan, para netizen juga nampak mendoakan agar Vicky bisa kembali mendapat rejeki kembali dengan kelahiran anak kedua, ketiga, dan seterusnya. "Banyak anak banyak rezeki mbak kalo kata orang zaman dahulu kala..jadi hamil aja terus biar rezekinya nambah terus mbak wkwkwkkw," tulis febyyulistin. "Seneng banget ngeliat mamud ini..semoga lancar sehat mama sama debaynya..aminnn... @vickyshu," tulis shantyputrihernowo.