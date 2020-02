PESINETRON muda Bio One dan Beby Tsabina tengah dikabarkan mempunyai hubungan spesial. Namun, keduanya masih malu-malu saat diminta mengakui kedekatan mereka.

Beberapa waktu lalu, kabar kedekatan mereka berawal dari unggahan Instagram Bio One yang mengunggah potret mesra bersama Beby Tsabina dengan menggenakan baju berwarna senada.

"Memang kita sering ketemu, kan. Kita di film saja sebulan syuting bareng. Terus ya sudah, sampai sekarang jalan terus," kata Beby Tsabina.

Namun pada akhirnya pemain sinetron Catatan Harian Aisha ini mengakui bahwa ia dan mantan kekasih Anya Geraldine itu tengah dekat. Hal itu dibenarkan juga oleh Bio One. "Pokoknya, iya kita dekat, dan ya sudah, nggak usah dipertanyakan lagi," jelas Beby.

Menjelang Valentine tanggal 14 Februari 2020, Bio mengunggah gambar berbentuk hati dan bertuliskan Dear B. “Dear B, something special for a very special gilr,” tulis Bio di Instagramnya @bojvoyej. Bio juga mengunggah foto tersebut di Insta Story nya "For a very special girl" tulis @bojvoyej.

Unggahannya langsung membuat warganet baper. Seperti yang ditulis akun @gebyytimbuleng : So sweet, @rdiana19 : Gue ini pasti gue, @heilaras : wah wah wah wah romantis, @anisaslkh_ : Aaahhh sosweet, kpn ya gw gitu?

Ada juga nitizen yang berharap agar Bio jangan sampai melepaskan Beby, @devinanp : jangan sampe lepas ya kaak bebynya.

Sedangkan di waktu yang bersamaan melalui akun Instagram @bebytsabina dan di kanal YouTube-nya Beby Tsabina TV, dirinya mengunggah video yang menjelaskan bahwa dirinya akan mengungkapkan sosok yang dekat dengannya di hari Valentine nanti.

Beby mengakui bahwa dirinya memang sedang dekat dengan seorang cowok. Cowok tersebut menurutnya, tidak banyak bicara dan seringkali membuat kejuatan-kejuatan untuknya. Dalam unggahan video tersebut, Beby berjanji akan memberi tahu siapa sosok cowok tersebut. “Jelang Valentine banyak yang nanya, ‘Beby, kamu dekat sama siapa, sih?’. Aku memang lagi dekat sama someone. Aku akan update pas hari Valentine di IG aku,” janji Beby sambil memegang boneka.

Dalam Instagram-nya, Beby juga menuliskan keterangan, "So excited yet nervous for this Valentine’s Day. Kok rasanya kayak ada kupu-kupu ya di perut. Just feel so much love, thank you .. yes, you! #D-3" tulis akun @bebytsabina.

Sedangkan di kanal Youtube dirinya menulis : “Valentine tahun ini kayaknya spesial banget buat aku. Selain karena emang setiap Valentine selalu penuh cinta, tahun ini untuk pertama kalinya aku akan menghabiskan malam Valentine sama orang yang belakangan ini selalu bikin aku kangen dia. Aku deg - degan banget guys, gimana ya nantinya? Comment dong sama siapa kamuakan ngabisin malem Valentine kamu tahun ini ?

Unggahan Beby langsung dikomentari beragam dari pada nitizen. Ada nitizen yang merasa iri karena menjelang Valentine masih jomblo. Seperti yang ditulis @cassieregina Lagi jomblo liat konten kayak gini tuh rasanya .... AMBYARRRRRR, @nabilarhmtn hadehh nih jomblo pada ambyar liat konten kayak gini fix, @raniirahima Udah mau valentine jadi unbar kemesraan, gemesh uyyy.

Ada juga nitizen yang sudah tidak sabar untuk menunggu pengakuan Beby pada hari Valentine, seperti akun @apradita Bio bukan sih? Apa coeo lain? Aduhh penasaran akutuh, @marshallbenjie Aduuuhh bebby demennya bikin penasaran yaa

(cm)

(fmi)