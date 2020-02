SEOUL - iKON resmi merilis video klip single terbaru mereka, Dive pada Kamis (6/2/2020), pukul 18.00 KST (16.00 WIB). Lagu tersebut, sekaligus menjadi track andalan dalam mini album ketiga iKON bertajuk ‘i DECIDE’.

Dalam lagu tersebut, nama B.I masih tercantum bersama komposer YG Entertainment lainnya, seperti Diggy dan Kang Wook Jin. Untuk lirik, lagu yang identik dengan melodi gitar ini ditulis oleh B.I dan Seung.

Single Dive bercerita tentang kesediaan seseorang untuk melakukan apa pun demi orang yang dicintainya. “Tanpamu, keheningan muncul siang dan malam. Aku bersedia terjebak dalam duniamu,” bunyi penggalan lirik bait pertama lagu Dive.

Sekitar 3 jam setelah dirilis, video klip terbaru iKON tersebut telah ditonton lebih dari 657.000 kali. YG Entertainment juga mengunggah beberapa lagu lain dalam mini album ‘i DECIDE’, seperti Ah Yeah, Flower, Holding On, dan All The World lewat channel YouTube resmi iKON.

Mini album ‘i DECIDE’ menjadi karya baru iKON yang telah ditunggu para penggemarnya setelah ditinggal sang leader, B.I alias Hanbin. Musisi 23 tahun itu memutuskan hengkang dari iKON setelah tersandung kasus pembelian narkoba pada 12 Juni 2019.*

