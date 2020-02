LOS ANGELES - Ada kabar gembira bagi penggemar ABBA. Grup legendaris beranggotakan empat personel itu akan segera merilis musik baru, setelah vakum selama 35 tahun.

Meski belum menentukan tanggal rilis, namun Benny Andersson mengklaim proyek reuni itu tengah dalam penggarapan. Secara pribadi, musisi 72 tahun itu menargetkan album baru ABBA akan dirilis pada September 2020.

"Aku pikir, mungkin akan rilis setelah musim panas. Aku hanya bisa memprediksi, tidak memastikan. Tapi itulah yang kami inginkan," ujar Andersson dalam video berdurasi 36 detik yang diunggah ke akun Twitter ABBA Talk.

Mengutip AsiaOne, 2 tahun lalu ABBA telah merekam dua lagu: I Still Have Faith in You dan Don't Shut Me Down. Kedua lagu itu, rencananya akan dibawakan Andersson cs saat tur ABBA mendatang.

Band legendaris asal Swedia ini memutuskan vakum dari industri musik di tengah puncak popularitas mereka pada 1982. Mereka hiatus setelah dua member di dalamnya memutuskan bercerai.*

