JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Vidi Aldiano sempat berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang ia idap. Dia bahkan sempat menjalani operasi pengangkatan ginjal pada Desember 2019, selama kurang lebih 4 jam.

Memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada Selasa 4 Februari 2020, sebagai pejuang kanker, Vidi pun nampak menuturkan harapannya bagi para pengidap penyakit tersebut. Melalui laman Instagramnya, pria 29 tahun ini juga turut mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat untuk kesembuhan para pejuang kanker.

"Happy World Cancer Day! Teruntuk para survivor, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Teruntuk para fighter, semoga kita diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Amin..," tulis Vidi Aldiano pada keterangan foto.

"Terima kasih untuk semua keluarga, sahabat dan lingkungan yang selalu mendoakan dan mendukung kita. We need that," sambungnya.

Unggahan Vidi tersebut sontak mendapatkan reaksi dari para rekan artis. Mereka bahkan berharap agar Vidi Aldiano bisa selalu sehat.

"Gambate Vidi," tulis Luna Maya. "Terusss sehat yaaa," tulis Baim. "Goodluck Vid," tulis Julian Jacob. Sebagaimana diketahui, Vidi Aldiano, diketahui baru saja menjalani operasi kanker ginjal pada 13 Desember 2019 di sebuah rumah sakit di Singapura. Bahkan ia mengaku cukup kaget lantaran mengetahui bahwa kanker ginjal tersebut telah sampai pada stadium 3. Tak menunggu waktu lama, Vidi pun diketahui langsung menjalani operasi selang beberapa hari usai mengatakan bahwa dirinya siap. Kini, pelantun Nuansa Bening tersebut diketahui hanya hidup dengan satu buah ginjal yang melekat di tubuhnya.