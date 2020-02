JAKARTA - Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah alias Bibi menikah secara siri pada 15 Desember 2019 kemarin. Satu bulan setelahnya, yakni 11 Januari 2020, pasangan berbahagia ini akhirnya melegalkan pernikahan mereka, dengan ayah Vanessa Angel sebagai wali dari pernikahan tersebut.

Setelah melakukan pernikahan sah secara hukum dan agama, Vanessa dan Bibi akan menggelar resepsi pernikahan. Melalui unggahan di akun Instagram milik Bibi, Vanessa Angel terlihat melakukan fitting gaun berwarna putih yang kemungkinan akan dipakai untuk resepsi.

"She's happy is all that matter," tulis Bibi pada unggahannya.

Baca Juga:

- Vanessa Angel Akan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali

- Anaknya Dianggap Lebih Senang Bersama Mulan Jameela, Ini Kata Maia Estianty

Sebagaimana diketahui, Vanessa Angel dan Bibi akan menggelar resepsi pernikahan pada Sabtu, 8 Februari 2020 di Konderatu Beach Club, Bali. Acara resepsi tersebut dikabarkan akan digelar tertutup dan hanya mengundang keluarga serta teman-teman terdekat dari kedua mempelai.

Tak hanya itu, saat ini Vanessa juga dikabarkan tengah berbadan dua. Hal tersebut diketahui lewat unggahannya di akun Instagram, dimana ia dan sang suami sempat berakting tengah bertengkar, namun ditutup dengan kejutan manis berupa hasil tes kehamilan bergaris dua.

(LID)