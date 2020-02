LOS ANGELES – Johnny Depp mendapat dukungan dari netizen setelah pengakuan kekerasan yang dilakukan mantan istrinya, Amber Heard terungkap ke publik. Melansir Daily Mail, Senin (3/2/2020), aktris Aquaman itu mengakui melemparnya dengan panci, wajan, hingga vas bunga.

Tagar #JusticeForJohnnyDepp muncul di Twitter menyusul fakta baru ini. Tak sedikit warganet menyerukan keadilan untuk aktor Pirates of The Caribbean tersebut.

Netizen terutama meminta agar Johnny kembali mendapatkan peran ikoniknya, Jack Sparrow di Pirates of Caribbean. Kasus KDRT ini memang menjadi salah satu faktor didepaknya Johnny dari peran Kapten Jack Sparrow.

“Yang perlu mereka lakukan adalah mengembalikan karakternya (tidak ada yang bisa menggantikan Depp) dan membuat Amber Heard kehilangan pekerjaan,” tulis @YuhThankunext sambil menyematkan GIF Jack Sparrow sambil tersenyum.

All they need to do is giving him HIS character back (cuz let's be real, no one can ever replace him) and make her loose her jobs/contracts/whatever cuz I'm beyond done seeing women like her abusing the system without having to deal with the consequences.#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/D8bgpXMOFR— Jenny (@YuhThankunext) February 3, 2020