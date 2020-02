JAKARTA - Ardhito Pramono sempat mengira akun Twitternya diretas lantaran unggahannya soal hasrat dan homoseksual kembali naik ke permukaan. Setelah memperhatikan keterangan waktu dalam cuitan tersebut, pelantun lagu What Do You Feel About Me itu mengakui jika tulisan tersebut adalah buah tangannya.

Cuitan itu sendiri ditulis saat Ardhito berusia 14 tahun atau sekitar 10 tahun lalu. Saat itu, Ardhito tengah tinggal sendiri di Australia.

Baca Juga: Terungkap, Ardhito Pramono Pernah Jadi Korban Pelecehan

“Gue kaget awalnya gue kira dihack karena gue pikir, gue ngetwit sekarang. Terus habis itu, orang-orang pada bilang itu Twitt dari lama,” ujar Ardhito Pramono dalam sebuah video di Twitter.

Menurut Ardhito, cuitan tersebut kembali naik ke permukaan setelah seseorang ngestalk. Orang tersebut pun membagikan ulang cuitan lawas miliknya.

“Di tahun 2020, ada orang yang ngestalk gue sampai 10 tahun belakang. Akhirnya dia ngeretweet-retweet semua tweet gue yang berisi kegoblokan gue pada masa lalu,” tutup Ardhito Pramono. Baca Juga: Cuitan Lama soal Homofobia dan Rasis Muncul, Ardhito Pramono Beri Klarifikasi Seperti diketahui, belum lama ini, akun Twitter Ardhito Pramono mendadak ramai. Hal tersebut lantaran tulisan Ardhito sepuluh tahun lalu yang membicarakan hasrat seksual kembali muncul.