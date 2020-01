LOS ANGELES - Selena Gomez membongkar makna lagu Lose You To Love Me yang ditujukan untuk Justin Bieber. Ia menuturkan mendapat pelecehan emosional selama menjalani hubungan asmara dengan Justin Bieber.

“Berbahaya untuk tetap berada dalam hubungan itu. Bukan tidak merasa dihormati, tapi saya memang merasa jadi korban pelecehan (emosional),” ujar Selena Gomez.

Pelecehan emosional yang dimaksud yaitu seseorang ada yang mengendalikan, mengisolasi atau menakuti orang lain. Bentuk pelecehan bisa berupa pernyataan ancaman dan tindakan.

Baca juga: Selena Gomez Curhat soal Justin Bieber di Album Rare

“Saya harus menemukan cara untuk memahaminya sebagai orang dewasa. Saya tak mau menghabiskan hidup saya membicarakan hal ini, saya sangat bangga merasa lebih kuat dan saya mendapatkan cara untuk melewatinya," ujar Selena Gomez dilansir dari dreamers.id.

Meski demikian, sambung Selena, ia sudah bisa lepas dari rasa sakit yang dirasakannya. "Ini bukan lagu kebencian. Saya merasa seperti bahwa ini adalah cara yang baik untuk mengatakan, sudah selesai... dan sekarang saya sedang melangkah ke babak selanjutnya," kata Selena.