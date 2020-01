LOS ANGELES – Billie Eilish memang baru empat tahun berkarier di industri musik, namun sederet lagunya cukup fenomenal dan diminati pecinta musik dunia. Hal itu bisa dibuktikan lewat jumlah streaming hingga chart musik.

Debut Billie Eilish di lagu Ocean Eye yang diunggah di SoundCloud menjadi awal yang baik untuk penyanyi kelahiran 2001 itu. Tiga tahun setelah video klip ini dirilis di YouTube sudah menarik perhatian lebih dari 205 juta penonton.

Menyusul single tersebut, Eilish membuat mini album Don't Smile at Me (2017). Album ini ini meraih top 15 di kawasan Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia. Walaupun di awal kariernya, belum ada satupun trofi yang diraih dari lagu maupun album tersebut.

Meski demikian, Billie Eilish dan sang kakak Finneas O'Connell yang membantu karier bermusiknya hingga sekarang tak patah arang. Perempuan 18 tahun itu merilis album perdana, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di tahun 2019.

Ada 14 lagu di album tersebut dengan track utama, Bad Guy. Lewat lagu inilah Eilish mendulang sejumlah prestasi. Setidaknya empat trofi atas album tersebut dimenangkannya pada ajang LOS40 Music Awards, dan dua kategori lain pada Grammy Awards 2020.