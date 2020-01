TAIWAN - Jay Chou menemani sang istri, Hannah Quinlivan menonton pertandingan tenis di Melbourne, Australia. Tak hanya menonton, pasangan selebriti Taiwan ini juga bertemu dengan bintang lapangan tenis, Roger Federer.

Ada cerita lucu dari pertemuan Jay Chou, Hannah, dan Roger. Penyanyi sekaligus aktor Taiwan ini merasa terasingkan saat melihat interaksi Hannah dan Roger.

Hal tersebut diceritakan Jay dalam postingannya di Instagram. "Ketika Hannah dan Roger bicara soal tenis, aku merasa seperti orang asing. Aku harus mulai main tenis sekarang," kicau Jay seperti dilansir Toggle, Jumat (24/1/2020).

Bersamaan dengan curhatannya itu, Jay mengunggah sejumlah foto pertemuan mereka di ruang ganti Rod Laver Arena yang menjadi venue pertandingan Roger. Di salah satu foto, Hannah tampak serius berbincang dengan Roger, sementara Jay hanya berdiri di antara mereka.

Walau mengaku merasa 'terkucilkan', namun Jay tampak semringah saat foto berdua dengan Roger. Ia juga dengan senang hati menemani Hannah foto bertiga dengan Roger.

Curhatan Jay di Instagram tersebut mendapat berbagai respons dari penggemar. Tak sedikit yang menggoda bintang Now You See Me 2 tersebut.

"Apakah kau cemburu pada Roger sekarang?" goda seorang penggemar. "Coba bicara tentang basket dengan Roger lain kali," saran netizen lain. Ini bukanlah kali pertama Jay Chou dan Hannah bertemu dengan Roger Federer. Pada Oktober 2019, ketiganya juga sudah pernah bertemu saat Roger mengikuti turnamen Shanghai Master.