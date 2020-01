JAKARTA - Ajun Perwira diketahui telah menikah dengan seorang wanita yang berusia jauh di atasnya, bernama Jennifer Jill Armand Supit, pada 22 April 2019 lalu. Meski belum setahun menikah, keduanya diketahui telah dua kali mencoba untuk memiliki momongan, dengan mengikuti program bayi tabung.

Sayangnya, program bayi tabung yang dilakukan keduanya gagal, dan membuat mereka hingga kini masih berusaha untuk bisa memiliki momongan. Bahkan di bulan depan, bintang film Poconggg Juga Pocong ini mengaku akan terbang ke Malaysia untuk mengikuti program bayi tabung lagi.

"Iya sudah dua kali, belum dikasih rezeki sama Tuhan. Kemarin sudah sempat di Bunda, di RSCM," ungkap Ajun Perwira dalam tayangan di Youtube Starpro.

"Teman sugest di Malaysia, di KL sama di Penang, pengin nyoba sih. Ya di bulan-bulan inilah, bulan-bulan depan," lanjutnya.

Ajun sendiri mengaku selalu berusaha bahagia dan membahagiakan istrinya agar program untuk memiliki anak bisa berjalan sempurna. Ia pun mengungkap bahwa selama istrinya masih belum menopause, dirinya akan terus berusaha untuk bisa memiliki anak kandung.

"Kiat-kiatnya ya jangan stress, hidup sehat, saling romantis, jangan egois, gitu saja. Yang penting mentalnya enggak ngedown duluan," ucapnya.

"Iya (tetap program bayi tabung). Semasa istri belum menopause, masih bisa menstruasi, pokoknya hajar terus," timpalnya.

Mengenai keinginannya untuk memiliki anak, Ajun mengakui bahwa dirinyalah yang lebih banyak menuntut hal tersebut dari sang istri. Pasalnya, istrinya yang berusia 49 tahun, sudah memiliki empat orang anak hasil dari pernikahannya yang terdahulu.

"Jalani dulu saja, nothing to lose. Istri sendiri anaknya sudah empat, dia enggak terlalu gimana-gimana. Aku yang pengin ngerasain kayak papa muda, tapi nothing to lose saja," tandasnya.