JAKARTA – Ahmad Dhani dengan bangga mengatakan para personel Dewa 19 mampu mencapai kesuksesan sekalipun mereka sudah tak lagi berada di naungannya. Para anggota Dewa 19 memang sudah banyak yang bersolo karier.

Ahmad Dhani mencontohkan Once Mekel. Hengkang dari grup yang mempopulerkan lagu Separuh Nafas itu, penyanyi kelahiran Makassar ini sukses menjadi solois.

“Dewa 19 adalah band yang anggotanya ngetop semua. Once ini termasuk solois termahal juga,” kata Ahmad Dhani saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada 15 Januari 2020.

Memang, setelah Once memutuskan bersolo karier, pekerjaannya di dunia musik terus berjalan. Ia merilis lagu-lagu hits seperti Symphoni yang Indah, menelurkan album, dan mengisi soundtrack film.

Selain Once, Andra Ramadhan yang juga bersama-sama dengan Ahmad Dhani membentuk Dewa 19 juga sukses di proyek lain. Andra And The BackBone dibentuk tahun 2007 di bawah Republik Cinta Management.

“Andra And The BackBone laris juga, saya pun begitu,” tutur Dhani berbangga diri.

Satu lainnya yang tak boleh terabaikan adalah Agung sang drummer. Menggantikan posisi Tyo Nugros di tahun 2008, Agung Yudha juga kerap memiliki pekerjaan di luar Dewa 19.

“Ke mana-mana artis, dia yang main drum,” jelas musisi 47 tahun ini.

Dewa 19 awalnya dibentuk oleh anak-anak SMA di Surabaya. Mereka adalah Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Erwin Prasetya dan Wawan Juniarso di tahun 1986. Wawan sang drummer menjadi personel pertama yang hengkang. Wong Aksan menggantikan posisi Wawan di tahun 1995 dan bertahan selama 3 tahun. Tyo Nugros menjadi drummer dengan usia terpanjang di Dewa 19. Ia berada di grup selama 7 tahun sebelum mundur dan digantikan Agung Yudha. Di sisi vokalis, Ari Lasso menjadi frontman pertama Dewa 19 di tahun 1991. Saat terbentur narkoba, Ari menyudahi perjalanannya bersama Dewa 19 dan digantikan Once Mekel. Posisi bass juga mengalami perombakan usai Erwin berhenti dari Dewa 19 di tahun 2002 dan digantikan Yuke Sampurna.