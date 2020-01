JAKARTA - Tak bisa dipungkiri, salah satu album terbaik yang pernah dirilis oleh band Dewa 19 adalah Bintang Lima. Album tersebut melahirkan banyak single keren dari mulai Roman Picisan hingga Separuh Nafas.

Dalam rangka merayakan 20 tahun album Bintang Lima, Dewa 19 pun akan menggelar tur di enam kota di Indonesia. Dalam konferensi pers acara 20 Tahun Bintang Lima Tour 2020, Ahmad Dhani membeberkan alasan kesuksesan album yang melejitkan nama Once Mekel tersebut.

"Album ini dibuat dengan ketakutan luar biasa karena kita membuat album baru Dewa tanpa Ari Lasso. Album itu dibuat dengan ketakutan luar biasa. Separuh Nafas itu sebenarnya bukan lagu cinta, itu dibuat untuk Baladewa. Karena Dewa bukan seperti yang dulu," kata Dhani.

Album Bintang Lima memang merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan karier musik Dewa 19. Di balik kesuksesan besarnya, album ini terlahir dengan permasalahan pelik Ari Lasso yang memutuskan keluar dari band karena ketergantungan narkotika.

Ahmad Dhani pun mempercayakan posisi vokalis kepada Once Mekel. Ketakutan luar biasa menyertai perilisan albumnya karena nama besar Ari Lasso yang tiba-tiba diganti oleh Once. Perjudian Dhani terbayar. Dewa 19 justru semakin membesar dengan karakter vokal baru dari Once.

"Lagu ini (Separuh Nafas) jadi batu loncatan. Milestone, apakah Dewa akan sukses atau akan gagal? Makanya penentuannya ada di album Bintang Lima. Pembuatannya dengan segala kekuatan. Yang kita hadapi adalah Dewa buyar atau tambah sukses," jelas Dhani. Kini Dewa 19 sudah tak pernah merilis lagu atau album baru lagi. Ahmad Dhani sendiri semakin sibuk dengan kegiatannya barunya sebagai seorang politikus.

Dalam sebuah kesempatan, Dhani sempat mengutarakan niatnya untuk merilis karya baru bersama Ari Lasso. Namun rencana itu sepertinya harus kembali dikubur karena satu dan lain hal. "Saya ini part time musician, full time politician. Jadi money is not the issue. Saya tadinya pengen bikin single sama Ari Lasso, tapi Ari Lassonya males-malesan. Saya enggak tahu, Ari kayaknya terlalu serius," tutupnya.