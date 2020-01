JAKARTA - Bibi Ardiansyah akhirnya buka suara seputar pernikahan dengan Vanessa Angel. Ditemui di kawasan Tendean, Jakarta, Bibi sembari berjalan mengatakan bahwa rumah tangganya dengan Vanessa begitu bahagia.

“Bahagia dong,” ungkapnya, Senin (13/1/2020).

Ditambah dengan sudah dikantonginya restu dari ayah Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah merasa tak ada alasan baginya dan pesinetron 28 tahun untuk tidak bahagia.

“Alhamdulillah ada daddy juga, jadi ya everything went well so far,” kata dia lagi.

Sayang, hanya itu yang Bibi Ardiansyah sampaikan dalam kesempatan tersebut. Dia masih memilih untuk merahasiakan terlebih dulu segala hal yang berkaitan dengan pernikahannya bersama Vanessa Angel.

“Nanti kita kasih tahu lagi,” tuturnya.

Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel menikah secara siri pada 15 Desember 2019 di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Ketika itu, pernikahan digelar tertutup dengan hanya dihadiri orang-orang terdekat. Tak lama berselang, tepatnya pada 11 Januari 2020, Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel akhirnya menikah secara resmi dengan disaksikan Doddy Sudrajat sebagai wali.