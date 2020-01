LOS ANGELES - Kim Kardashian selama ini kerap membeli memorabilia selebriti yang tak ternilai harganya untuk keluarga tercinta. Terbaru, istri Kanye West ini membeli salah satu benda bersejarah milik mendiang Elvis Presley.

Dilansir dari The Blast, Kim mengabarkan para penggemarnya lewat Instagram bahwa ia telah membeli satu set cincin emas yang pernah dimiliki oleh King of Rock and Roll itu. Kim memberikan cincin tersebut untuk sang adik, Rob Kardashian.

Baca Juga: Deretan Kado Natal Mewah dan Fantastis Kim Kardashian dari Kanye West

"Aku terobsesi dengan pelelangan dan adikku adalah penggemar berat Elvis Presley, jadi aku membelikannya dua cincin Elvis untuk Natal," katanya seraya memperlihatkan foto-foto perhiasan emas yang diberikannya pada Rob.

Tampaknya Kim membeli cincin tersebut di rumah lelang Julien yang juga menjual memorabilia Elvis dengan harga tak ternilai. Di antaranya adalah mobil stutz blackhawk, setelan penguin hitam dan putih, serta kemeja yang dipakainya dalam pertunjukan langsung pertamanya pada 1954.

Cincin Elvis Presley itu bukanlah satu-satunya kado Natal mahal yang pernah dihadiahkan Kim kepada keluarganya. Baca Juga: Mengintip Persiapan Natal 3 Selebriti Hollywood Bintang Keeping Up With the Kardashians tersebut juga membelikan putrinya, North topi milik Mendiang Michael Jackson. Topi tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi karena pernah dipakai oleh sang King of Pop dalam video musik Smooth Criminal pada 1988 silam. Ia membagikan foto topi tersebut di akun Instagramnya. "Masih ada make up di atasnya," tulis Kim di dalam foto itu. Baca Juga: Duka di Awal 2020, Berpulangnya 3 Artis Tanah Air Tak hanya topi, Kim juga membelikan sang putri jaket kulit klasik milik Michael. Ia dan sang suami, Kanye West telah mengubah jaket itu agar sesuai dengan tubuh sang putri. "(jaket) itu bisa tumbuh bersamanya dan dia bisa memilikinya selama hidupnya. Dia sangat bersyukur dan bersemangat," ungkap Kim.