JAKARTA - Kasus tindak kriminal pemerkosaan yang dilakukan Reynhard Sinaga menarik perhatian dunia. Pria 36 tahun tersebut diketahui telah melakukan pemerkosaan dalam kurun waktu 2 tahun, dengan korban puluhan orang pria di Manchester, Inggris.

Baca Juga: Demi Pesta Ulang Tahun ke-22, Awkarin Rela Gelontorkan Rp778 Juta

Akibat tindakannya, Reynhard dihukum seumur hidup dan mendapat julukan predator seksual. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2017, ada sekitar 136 kali tindak pemerkosaan yang ia lakukan, 8 kali percobaan pemerkosaan, 14 serangan seksual, dan melibatkan 48 korban.

Kasus yang menimpa Reynhard tersebut sontak ikut menarik perhatian selebgram sekaligus influencer Awkarin untuk turut memberi komentar. Komentarnya tersebut sempat ia unggah di akun Twitter pribadinya.

"What a mothefu***ng shame," tulis Awkarin melalui akun Twitternya.

Tak lama usai menuliskan Tweet tersebut, gadis 22 tahun ini kembali menumpahkan pendapatnya mengenai orientasi seksual Reynhard yang cukup banyak dibahas di berbagai media. Menurut kekasih dari Muhammad Sabian Wishnutama ini, seharusnya media dan publik lebih fokus membahas mengenai kejahatan seksual yang dilakukan Reynhard, bukan orientasi seksual pria 36 tahun tersebut.

"Lucu karena kejadian ini jadi nyalahin LGBT nya. Yang salah bukan seksualitas doi, tapi doi as a motherf***in person, he’s a rapist and that’s all that matters," papar Awkarin.

Tak hanya itu, pemilik nama lengkap Karin Novilda ini juga menyayangkan tercorengnya nama Indonesia di mata dunia karena kasus ini.

"Danke for bringing shame to Indonesia," imbuhnya.

Cuitan Awkarin diketahui cukup menuai kontroversi di kalangan netizen. Ada sebagian yang setuju dengan perkataannya dan ada pula yang justru menentangnya.

"LGBT dari sudut manapun itu salah, hal kaya gitu bisa dibenarin lewat konseling dan terapi. Cuman rada susah kalo lingkungannya pun ikut-ikutan mendukung kayak gini. Kondisi sosial, peer group, dan influencer kayak lu bisa bikin homo makin berani berkeliaran," komentar @gabegamaliel.

Baca Juga: Salah Ketik, Komentar Iis Dahlia di Unggahan Yuni Shara Bikin Netizen Gaduh

"Kalau dibilang salah tetap salah ya namanya LGBT. Buat apa suka sesama jenis kalau yang lawan jenis masih banyak. LGBT itu perilaku menyimpang dan gangguan jiwa, kalau di dalam Islam LGBT itu udah ngerusak kodratnya dari Tuhan, enggak nerima apa yang dikasih sama Tuhan..," tambah @MayaUlyani.