JAKARTA - Artis sekaligus pejuang kanker, Ria Irawan meninggal sekira pukul 04.00 WIB, Senin (6/1/2020). Sebelum wafat, istri dari Mayky Wongkar ini diketahui sempat berhasil menyembuhkan penyakit kanker yang ia idap, sebelum akhirnya sel kanker tersebut kembali menggerogoti tubuhnya.

Melihat perjuangan keras Ria Irawan untuk sembuh, aktris Wulan Guritno diketahui sempat mengungkapkan rasa belasungkawanya melalui akun Instagram.

Apalagi, Ria Irawan diketahui pernah memberikan pengetahuan terkait kanker untuk Hope Foundation (Yayasan Dunia Kasih Harapan) yang digagas oleh Wulan Guritno.

"Innalilahi wainnaillaihi rojiun .. Dear mba Ria Irawan tercinta, terima kasih telah mengajarkan apa arti berjuang tanpa lelah dan hidup dengan penuh ke positif an .. Tetapi Allah lebih mencintai mba Ria," tulis Wulan Guritno pada unggahannya di akun Instagram.

"Terima kasih telah menunjukan arti dedikasi tinggi dalam berkarya dan atas berbagi ilmunya dalam keaktoran .. Now you can rest in peace and love mba .. You will be terribly missed ..," sambungnya.

Tak hanya Wulan Guritno, beberapa aktris lain diketahui juga turut mengucapkan rasa bela sungkawa terhadap wanita yang telah berjuang melawan kanker sejak bertahun-tahun lalu. Salah satunya ialah pedangdut, Irma Darmawangsa.

"Innalillahiwainnailahi rojiun , Turut Berduka Cita Mbakkuu sayang yang selalu tegar & ceria @riairawan , Semoga Husnul Khotimah... Aamiin YRA," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Ria Irawan telah menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin (6/1/2020) di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

Sebelum wafat, suaminya, Mayky Wongkar, mengungkap bahwa istrinya sempat mengalami masalah di bagian paru-paru dan mengalami sesak nafas.