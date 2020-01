LOS ANGELES - Joaquin Phoenix berhasil menyabet piala Golden Globe Award 2020 untuk kategori aktor terbaik. Aktor 45 tahun itu mendapatkan penghargaan berkat aktingnya di film Joker.

Dalam pidato kemenangannya, Joaquin Phoenix menyebut jika dia terinspirasi dari para pesaingnya di kategori tersebut. Kemudian, aktor kelahiran Puerto Rico mengaku terintimidasi oleh salah satu aktor yang sama-sama menjadi nominator di kategori yang sama.

"Aku sudah menghubungi beberapa dari kalian secara pribadi. Aku masih agak terlalu terintimidasi. Meskipun kita berada di kategori yang sama, Hai Christian, kamu tidak di sini!" ujar Phoenix menggoda Christian Bale seperti dilansir dari E Online.

Kemudian, masih di pidato kemenangannya, Joaquin Phoenix pun menyapa sang tunangan, Rooney Mara. Aktor yang juga merupakan seorang musisi itu menyatakan perasaan cintanya pada sang tunangan, Rooney.

"Aku mencintaimu," ujar Phoenix.

Selain menyampaikan kata-kata untuk para pesaing serta tunangannya, Phoenix juga melontarkan ucapan untuk sutradara Joker, Todd Philips. Phoenix pun memuji hasil karya dari Todd Philips.

"Todd, kamu teman dan kolaborator yang luar biasa. Dan kamu meyakinkan aku untuk membuat film ini dan kamu mendorongku untuk memberikan segalanya dan untuk menjadi tulus," kata Joaquin Phoenix.

"Dan aku benar-benar menyebalkan, aku tidak percaya kau tahan denganku, aku sangat berhutang budi padamu," tutup Joaquin Phoenix.

Membawa pulang piala Golden Globe Awards 2020, Joaquin Phoenix berhasil unggul atas para nominator lainnya di kategori aktor terbaik. Mereka adalah Christian Bale untuk Ford v Ferrari, Antonio Banderas untuk Pain and Glory, Driver Adam untuk Marriage Story, dan Jonathan Pryce untuk The Two Popes.