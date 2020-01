JAKARTA - Vidi Aldiano menikmati malam pergantian tahun bersama mantan kekasihnya, Sheila Dara Aisha. Momen tersebut dibagikan oleh pelantun lagu Status Palsu itu melalui unggahan di Instagram pribadinya, Selasa 31 Desember 2019.

Dalam sebuah unggahan, Vidi Aldiano memperlihatkan foto kebersamaannya dengan Sheila Dara. Mantan pasangan kekasih itu pun kompak mengenakan pakaian berwarna hitam.

Vidi dan Sheila terlihat duduk di kursi yang sama. Mereka tampak memejamkan mata dan memasang ekspresi kekenyangan.

"Food coma," tulis Vidi Aldiano mengawali unggahannya.

Ternyata Vidi tak hanya menghabiskan waktu bersama Sheila namun juga beserta keluarganya. Di foto berikutnya, terlihat Vidi bersama kedua orangtua, adik serta Sheila Dara.

"Menyambut pergantian tahun 2020 bersama keluarga besar. How about you guys?," Lanjut Vidi Aldiano.

Unggahan tersebut pun kemudian ramai dikomentari oleh para netizen. Salah satunya, rekan musisi mereka, Sheryl Sheinafia. "New year, new us (tahun baru, kita yang baru)," goda Sheryl. Baca juga: Aishwarya Rai Klaim Alami KDRT saat Berpacaran dengan Salman Khan "Ah finally, balikan dong. Bahagia terus ya kalian," sahut netizen yang lain. "Senang lihat kalian berdua, Vidi dan Sheila," timpal warganet lainnya. Seperti diketahui, Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha sempat menjalin hubungan percintaan. Sayangnya, hubungan tersebut kandas di awal tahun 2018. Meskipun sudah tak lagi berstatus sebagai kekasih, namun, hubungan Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha tetap terjalin baik. Bahkan, Sheila juga sempat menjenguk Vidi di Singapura setelah menjalani operasi pengangkatan ginjal pada Desember lalu.