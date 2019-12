SEOUL - Aktris Park Min Young telah memulai syuting drama terbarunya, I'll Go to You When the Weather is Nice. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru sang aktris di Instagram, pada 19 Desember 2019.

Dalam postingan itu, Park memamerkan coffee truck yang dikirim Kim Jong Min ke lokasi syuting drama tersebut. Bersama hadiah itu, rekannya dalam program Busted! tersebut menyelipkan banner bertuliskan "Semangat, Park Min Young!!" dan "Semoga sukses I'll Go to You When the Weather is Nice."

Park Min Young kemudian berterima kasih atas perhatian yang diberikan sang komedian. "Terima kasih kepada Kim Jong Min atas kejutannya," ujarnya yang diakhiri dengan tagar Busted! dan Apakah kami akan kembali di musim ketiga?.

Sang aktris bersama tim produksi I'll Go to You When the Weather is Nice merampungkan pembacaan skenario pada Oktober silam. Drama itu akan digarap oleh sutradara Han Ji Seung dan penulis skenario Han Ga Ram. Kisah drama ini bertutur tentang Mok Hae Won, seorang perempuan yang muak dengan kehidupan di Seoul. Dia kemudian pindah ke sebuah kota kecil yang mempertemukannya kembali dengan Im Eun Seob. Im Eun Seob digambarkan sebagai pemilik toko buku di kota kecil tersebut. Karakter ini, menurut Soompi, akan diperankan oleh aktor Seo Kang Joon yang terakhir membintangi drama Watcher pada 2019. Bersama Park Min Young dan Seo Kang Joon, akan bergabung Lee Jae Wook, Moon Jung Hee, Im Se Mi, Kim Hwan Hee, Nam Gi Ae, Lee Tae Hyung, Lee Sun Hee, Chu Ye Jin, Lee Bong Ryun, Kim Dae Gun, dan Han Chang Min.*